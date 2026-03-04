Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.896

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |09:39 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.896
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 77,26 poin atau 0,97 persen ke level 7.862 pada hari ini, Rabu (4/3/2026).

Pada pembukaan, IHSG sempat berada di level tertinggi 7.897,81 dan terendah 7.858,97. Level pembukaan tercatat di 7.896,38, lebih rendah dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di 7.939,77.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi tercatat sebesar Rp837,2 miliar dengan volume 1,78 miliar saham dan frekuensi 100,7 ribu kali transaksi. Kapitalisasi pasar BEI berada di posisi Rp14.025 triliun.

Secara sektoral, seluruh sektor terpantau bergerak di zona merah. Pelemahan terdalam terjadi pada sektor barang baku yang turun 3,59 persen. Sektor non-primer juga terkoreksi 2,7 persen, disusul teknologi melemah 1,43 persen dan properti turun 1,13 persen. Sektor energi turun 0,85 persen, keuangan terkoreksi 0,78 persen, infrastruktur melemah 0,98 persen, serta transportasi turun 1 persen. Sementara itu, sektor kesehatan relatif stabil dengan penurunan tipis 0,06 persen dan perindustrian melemah 0,46 persen.

Dari komposisi perdagangan, saham yang melemah mendominasi dengan 318 saham turun, sementara 186 saham menguat dan 454 saham stagnan.

Berdasarkan data komposisi investor per 3 Maret 2026, investor domestik mencatatkan aksi jual bersih dengan nilai penjualan Rp21,62 triliun dan pembelian Rp18,17 triliun. Sebaliknya, investor asing membukukan pembelian Rp11,62 triliun dan penjualan Rp8,17 triliun.

Sementara ​sektor investasi dan infrastruktur tampak mendominasi panggung hijau. Seperti ​SOTS (Satria Mega Kencana Tbk), menjadi jawara di posisi pertama dengan kenaikan 24,59 persen ke harga 1.140. ​XIML dan XPSG, dua produk investasi (Exchange Traded Fund/Reksa Dana) dari Indo Premier dan Pinnacle Persada ini mengekor ketat dengan kenaikan masing-masing di level 24,58 persen dan persen 22,35 persen. 

 

