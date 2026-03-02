IHSG Sesi I Ditutup ke Level 8.103

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,60 persen ke 8.103 pada sesi I perdagangan Senin (2/3/2026).

Total volume transaksi tercatat 31,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp16,5 triliun. Sebanyak 113 saham menguat, 682 saham melemah, dan 163 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 1,49 persen, IDX30 1,49 persen, MNC36 1,24 persen, indeks JII 0,86 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat hanya energi. Sementara sisanya seperti keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan mengalami pelemahan

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS), PT Ifishdeco Tbk (IFSH), dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).