HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bagaimana Gerak IHSG pada Perdagangan Besok Maret 2026?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |14:01 WIB
Bagaimana Gerak IHSG pada Perdagangan Besok Maret 2026?
Bagaimana Gerak IHSG pada Perdagangan Besok Maret 2026? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan besok, Senin (2/3/2026). Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan adanya peluang rebound lanjutan.

"Best case, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [x], sehingga IHSG masih berpeluang menguat ke 8.440-8.650," kata tim riset MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Untuk level support IHSG berada di area 8.025, 7.861. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 8.306, 8.437.

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

INDY - Buy on Weakness
INDY menguat 4,26% ke 3.670 dan disertai dengan munculnya volume beli. Pada label hitam, kami memperkirakan pergerakan INDY sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 5.
Buy on Weakness: 3.470-3.620
Target Price: 3.910, 4.200
Stoploss: below 3.320

TAPG - Buy on Weakness
TAPG menguat 8,33% ke 1.625 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu menembus MA60. Kami memperkirakan, posisi TAPG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C dari wave (B).
Buy on Weakness: 1.550-1.605
Target Price: 1.670, 1.745
Stoploss: below 1.535

 

