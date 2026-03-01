Bagaimana Gerak IHSG pada Perdagangan Besok Maret 2026?

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan besok, Senin (2/3/2026). Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan adanya peluang rebound lanjutan.



"Best case, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [x], sehingga IHSG masih berpeluang menguat ke 8.440-8.650," kata tim riset MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Jakarta, Minggu (1/3/2026).



Untuk level support IHSG berada di area 8.025, 7.861. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 8.306, 8.437.



Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:



INDY - Buy on Weakness

INDY menguat 4,26% ke 3.670 dan disertai dengan munculnya volume beli. Pada label hitam, kami memperkirakan pergerakan INDY sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 5.

Buy on Weakness: 3.470-3.620

Target Price: 3.910, 4.200

Stoploss: below 3.320



TAPG - Buy on Weakness

TAPG menguat 8,33% ke 1.625 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu menembus MA60. Kami memperkirakan, posisi TAPG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 1.550-1.605

Target Price: 1.670, 1.745

Stoploss: below 1.535