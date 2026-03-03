IHSG Menguat 2,72% ke 8.019 di Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga sesi I perdagangan hari ini, Selasa (3/3/2026). IHSG naik 2,72% ke level 8.019,55.

Total volume transaksi tercatat 26,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp18,1 triliun. Sebanyak 394 saham menguat, 324 saham melemah, dan 240 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama juga mencatat penguatan, antara lain LQ45 naik 0,33%, IDX30 naik 0,40%, MNC36 naik 0,18%, dan JII naik 0,16%.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat meliputi energi, konsumer non-siklikal, keuangan, transportasi, dan industri. Sementara sektor lain, seperti bahan baku, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, teknologi, dan kesehatan, mengalami pelemahan.