Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Diprediksi Naik Imbas Perang AS-Israel Versus Iran 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |05:15 WIB
Harga BBM Diprediksi Naik Imbas Perang AS-Israel Versus Iran 
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto memprediksi potensi lonjakan harga BBM akibat eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. 

Menurutnya, dampak terhadap sektor energi akan sangat bergantung pada durasi konflik tersebut.

"Kalau ini bisa selesai cepat ya mungkin naiknya gak akan tinggi gitu ya. Tapi kalau ini berlarut-larut, ya itu yang dikhawatirkan ya. Itu yang mungkin akan membuat kondisinya bisa lebih uncertain dan volatilitas harga di energinya bisa akan lebih tinggi gitu," kata Seto saat dijumpai.

Dia menjelaskan, transmisi utama dampak konflik global biasanya akan terlihat dari pergerakan harga energi, khususnya minyak mentah. Negara-negara yang masih bergantung pada impor minyak dinilai akan paling terdampak.

"Secara keseluruhan ya, ke seluruh negara, saya kira dampaknya adalah transmisinya itu akan mungkin dilihat nanti dari harga energi ya. Jadi itu yang mungkin akan mempengaruhi kondisinya banyak negara terutama yang impor minyaknya," ujarnya.

Meski demikian, Seto menilai Indonesia telah memiliki langkah mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satunya melalui kebijakan pengurangan ketergantungan impor energi, termasuk pengembangan biodiesel.

"Tapi kan kalau kita lihat kalau strateginya Bapak Presiden dari awal kan kita udah coba untuk mengurangi dependensi terhadap impor ya. Tadi salah satunya biodiesel, kebijakan dan segala macam. Saya kira itu udah satu langkah mitigasi ya. Jadi kita coba kurangin dependensi terhadap minyaknya," lanjut Seto. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204534/bbm-uDCK_large.jpg
DEN Soroti Risiko Harga BBM Naik Imbas Perang AS-Israel Versus Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204408/inflasi-yocu_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Harga BBM, Waspada Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203638/bbm-ULlK_large.jpg
Pertamina Beri Diskon 10 Persen untuk BBM Jenis Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202689/bbm-bSqt_large.png
Pesawat Jatuh, Pertamina Siapkan Armada Amankan Pasokan BBM di Nunukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201002/menteri_esdm_bahlil-TiAF_large.jpg
BBM Shell Masih Langka, Bahlil: Semuanya Ada Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200596/spbu_swasta-RG7g_large.jpg
ESDM Beri Kuota Impor BBM ke SPBU Swasta 2 Kali Setahun, Ini Skemanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement