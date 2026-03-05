IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.695

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka menguat 1,56 persen ke level 7.695 pada hari ini, Kamis (5/3/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 2,14 persen ke 7.738, dengan 482 saham di zona hijau, 73 melemah, dan 403 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,37 persen ke 790, indeks JII naik 2,72 persen ke 518, indeks MNC36 naik 2,57 persen ke 329, dan IDX30 naik 2,59 persen ke 420.

Untuk indeks sektoral mayoritas kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan, serta bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG), PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK).