HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mirae Asset Disebut Untung Rp14,5 Triliun dari Goreng Saham BEBS, 2 Miliar Lembar Dibekukan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |20:27 WIB

Mirae Asset Disebut Untung Rp14,5 Triliun dari Goreng Saham BEBS, 2 Miliar Lembar Dibekukan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan total 2 miliar lembar saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) buntut aksi manipulasi saham IPO dan transaksi semu yang diduga dilakukan Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI). 

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian," kata Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona di Jakarta, Rabu (4/3/2026). 

Menurutnya, Mirae Asset mendapatkan keuntungan hingga Rp14,5 triliun lewat aksi manipulasi IPO dan transaksi semu saham BEBS.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ujarnya. 

Dia mengatakan rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menjelaskan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut. 

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ucapnya. 

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
