Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, Jadi Alasan OJK Geledah Mirae Asset

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |19:12 WIB
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, Jadi Alasan OJK Geledah Mirae Asset
Harga saham BEBS di pasar reguler melonjak hingga sekitar 7.150 persen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal berupa manipulasi harga saham, insider trading, dan rekayasa penawaran umum perdana saham (IPO) PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yang terjadi pada 2020–2022.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, mengatakan dua tersangka tersebut adalah ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI).

“Dua orang yang telah kami periksa dan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka adalah Saudara ASS dan Saudara MWK,” ujar Bolly di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

OJK sebelumnya menggeledah kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, untuk mengembangkan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan manipulasi informasi fakta material dengan tidak melaporkan pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam proses IPO serta menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsider Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 UU Pasar Modal. Transaksi tersebut dilakukan antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Transaksi dieksekusi oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi itu diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler melonjak hingga sekitar 7.150 persen dalam periode tersebut.

Bolly menjelaskan, modus yang digunakan meliputi insider trading, manipulasi harga saat IPO, serta penciptaan transaksi semu untuk membentuk harga saham tertentu dan menarik minat investor.

“Para tersangka melakukan perdagangan efek dengan menyampaikan informasi atau fakta material yang tidak benar sehingga memperdaya investor,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204998//polri-boU1_large.jpg
2 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Manipulasi IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204992//polri-l19k_large.jpg
Breaking News! OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Sekuritas Mirae Asset Terkait Manipulasi IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204949//ojk-2k0w_large.jpg
2 Bos Danantara Bersaing di 20 Besar Calon Dewan Komisioner OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204930//ojk-cQas_large.jpg
Daftar 20 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari, Hasan Fawzi hingga Pahala Mansury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203482//ojk-5mKH_large.jpg
Purbaya: Belum Ada Anggota DPR yang Daftar Calon Dewan Komisioner OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203278//ojk-2Dz3_large.jpg
Bos dan Pegawai BPR Panca Dana Jadi Tersangka, Modus Deposito dan Kredit Fiktif Terbongkar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement