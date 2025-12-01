Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara

JAKARTA - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia buka suara terkait laporan nasabah ke Bareskrim atas dugaan akses ilegal dan penipuan, juga klaim kehilangan dana sebesar Rp71 miliar. Manajemen menyampaikan bahwa pihaknya menyadari adanya laporan nasabah yang beredar.

“Saat ini kami menjalankan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO) serta PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan,” tulis manajemen Mirae Asset Sekuritas dalam keterangannya, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Manajemen mengatakan, temuan tersebut masih dalam proses pendalaman.

Manajemen menegaskan, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan.

“Kami memastikan bahwa platform, sistem, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku,” lanjut manajemen.

Lebih lanjut, manajemen juga mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada siapapun, termasuk orang terdekat. Langkah ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah.

(Dani Jumadil Akhir)