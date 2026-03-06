Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |13:13 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509
IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 2,61 persen ke 7.509,10 pada sesi I perdagangan Jumat (6/3/2026). Total volume transaksi tercatat 17,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp9,3 triliun. Sebanyak 101 saham menguat, 676 saham melemah, dan 181 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 2,37 persen, IDX30 2,34 persen, MNC36 2,73 persen, indeks JII 2,89 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak di zona merah seperti energi, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 24,65 persen ke 885, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,53 persen ke 660, dan PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) naik 20,88 persen ke 110.

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT MD Entertainment Tbk (FILM) turun 15 persen ke 4.420, PT Pikko Land Development Tbk (RODA) turun 14,86 persen ke 63, PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) turun 14,80 persen ke 167.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205303/ihsg_hari_ini-R4uG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.699
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/278/3205164/investor-Wokx_large.jpg
Anggaran Jumbo MBG 2026 Rp335 Triliun Jadi Sorotan Investor Asing Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/278/3205085/ihsg_hari_ini-f2uB_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.695
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/278/3205026/bei-xfZz_large.jpg
Reaksi Mirae Asset Usai Disebut Untung Rp14,5 Triliun dari Goreng Saham BEBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/278/3205023/ojk-tSj9_large.jpg
Mirae Asset Disebut Untung Rp14,5 Triliun dari Goreng Saham BEBS, 2 Miliar Lembar Dibekukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/278/3205011/ihsg-dnXW_large.jpg
IHSG Anjlok ke 7.577, Tertekan Perang dan Outlook Negatif Fitch Ratings
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement