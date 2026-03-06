IHSG Sesi I Anjlok 2,61 Persen ke 7.509

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 2,61 persen ke 7.509,10 pada sesi I perdagangan Jumat (6/3/2026). Total volume transaksi tercatat 17,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp9,3 triliun. Sebanyak 101 saham menguat, 676 saham melemah, dan 181 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 2,37 persen, IDX30 2,34 persen, MNC36 2,73 persen, indeks JII 2,89 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak di zona merah seperti energi, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 24,65 persen ke 885, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,53 persen ke 660, dan PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) naik 20,88 persen ke 110.

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT MD Entertainment Tbk (FILM) turun 15 persen ke 4.420, PT Pikko Land Development Tbk (RODA) turun 14,86 persen ke 63, PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) turun 14,80 persen ke 167.



(Dani Jumadil Akhir)

