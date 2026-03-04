Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 20 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari, Hasan Fawzi hingga Pahala Mansury

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:06 WIB
Daftar 20 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari, Hasan Fawzi hingga Pahala Mansury
Berikut daftar 20 calon pengganti ADK OJK yang ditetapkan lulus seleksi administratif. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan 20 nama calon yang lolos seleksi administratif.

Berikut daftar 20 calon pengganti ADK OJK yang ditetapkan lulus seleksi administratif:

1. Adi Budiarso – Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

2. Agus Sugiarto – Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management

3. Anton Daryono – Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia

4. Ary Zulfikar – Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan

5. Bambang Mukti Riyadi – Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan

6. Boby Wahyu Hernawan – Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

7. Danu Febrianto – Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan

8. Darmansyah – Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan

9. Dhani Gunawan Idat – Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

10. Dicky Kartikoyono – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar – Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

12. Friderica Widyasari Dewi – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan

13. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan

14. Hernawan Bekti Sasongko – Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204684//danantara-4sGa_large.jpg
Tekan Impor, Danantara-INA Investasi Rp3,37 Triliun di Proyek Chandra Asri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204194//mudik_lebaran_gratis_2026-92bG_large.jpg
Daftar Program Mudik Lebaran Gratis 2026 dari BUMN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203919//lpdp-ymPW_large.jpg
8 Fakta Polemik Alumni LPDP dari Hina Negara hingga Sanksi Blacklist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204095//garuda-MsJf_large.jpg
Gabungkan Garuda, Citilink dan Pelita Air, Danantara Fokus Perbaiki Kinerja hingga Jam Kerja Kru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204052//rosan-6pf2_large.jpg
Bos Danantara Temui Pimpinan RFM, Dorong Investasi Properti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203948//danantara_indonesia-jKGf_large.jpg
Danantara Ungkap Strategi Penguatan Garuda Indonesia, Fase Optimalisasi 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement