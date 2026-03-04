Daftar 20 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari, Hasan Fawzi hingga Pahala Mansury

Berikut daftar 20 calon pengganti ADK OJK yang ditetapkan lulus seleksi administratif. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan 20 nama calon yang lolos seleksi administratif.

Berikut daftar 20 calon pengganti ADK OJK yang ditetapkan lulus seleksi administratif:

1. Adi Budiarso – Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

2. Agus Sugiarto – Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management

3. Anton Daryono – Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia

4. Ary Zulfikar – Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan

5. Bambang Mukti Riyadi – Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan

6. Boby Wahyu Hernawan – Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

7. Danu Febrianto – Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan

8. Darmansyah – Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan

9. Dhani Gunawan Idat – Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

10. Dicky Kartikoyono – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar – Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

12. Friderica Widyasari Dewi – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan

13. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan

14. Hernawan Bekti Sasongko – Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan