Bos Danantara Temui Pimpinan RFM, Dorong Investasi Properti

JAKARTA — CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melakukan pertemuan dengan pimpinan Related Fund Management (RFM) dalam lawatan delegasi Indonesia ke Washington pada awal pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan menekankan bahwa diskusi difokuskan pada pengembangan kawasan properti yang dapat dikonsolidasikan oleh Danantara.

“Kami membahas potensi kolaborasi pengembangan properti dan kawasan bersama Danantara,” ujar Rosan dalam unggahan Instagram resminya, Kamis (26/2/2026).

Dia menuturkan, diskusi maupun interaksi dengan korporasi global bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional ketahanan ekonomi nasional.

“Semangat kolaborasi ini terus menambah keyakinan investor global terhadap stabilitas dan masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Rosan.

Adapun Related Fund Management menjadi salah satu dari 12 pihak yang ditemui Prabowo Subianto pada sela-sela perjanjian tarif dagang AS-Indonesia, yang berlangsung pada Jumat (20/2) di Washington, D.C.