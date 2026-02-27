Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Temui Pimpinan RFM, Dorong Investasi Properti

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |15:13 WIB
Bos Danantara Temui Pimpinan RFM, Dorong Investasi Properti
CEO Danantara Indonesia melakukan pertemuan dengan pimpinan Related Fund Management. (foto: Okezone.com/RFM)
A
A
A

JAKARTA — CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melakukan pertemuan dengan pimpinan Related Fund Management (RFM) dalam lawatan delegasi Indonesia ke Washington pada awal pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan menekankan bahwa diskusi difokuskan pada pengembangan kawasan properti yang dapat dikonsolidasikan oleh Danantara.

“Kami membahas potensi kolaborasi pengembangan properti dan kawasan bersama Danantara,” ujar Rosan dalam unggahan Instagram resminya, Kamis (26/2/2026).

Dia menuturkan, diskusi maupun interaksi dengan korporasi global bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional ketahanan ekonomi nasional.

“Semangat kolaborasi ini terus menambah keyakinan investor global terhadap stabilitas dan masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Rosan.

Adapun Related Fund Management menjadi salah satu dari 12 pihak yang ditemui Prabowo Subianto pada sela-sela perjanjian tarif dagang AS-Indonesia, yang berlangsung pada Jumat (20/2) di Washington, D.C.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203948//danantara_indonesia-jKGf_large.jpg
Danantara Ungkap Strategi Penguatan Garuda Indonesia, Fase Optimalisasi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203900//rosan-isRZ_large.jpg
Bos Danantara Temui Moody’s di New York, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203125//mobil-LhY3_large.jpg
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Ekonomi RI Bisa Rugi Rp39 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203115//mobil-Y9yz_large.jpg
Dirut Agrinas Impor Mobil dari India Rp24,6 Triliun: Indonesia Dapat Barang Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3203001//hilirisasi-O6d4_large.jpg
Hilirisasi Bauksit Jangan Lambat, Untung Besar Menanti Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/470/3202931//inalum-Rqe0_large.jpg
Didukung Danantara, Pemulihan Pendidikan dan Kesehatan Pascabencana di Sumbar Dipercepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement