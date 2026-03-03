Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Impor, Danantara-INA Investasi Rp3,37 Triliun di Proyek Chandra Asri

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:27 WIB
Tekan Impor, Danantara-INA Investasi Rp3,37 Triliun di Proyek Chandra Asri
Danantara Indonesia bersama Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani perjanjian investasi dengan Chandra Asri Group. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Danantara Indonesia bersama Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani perjanjian investasi dengan Chandra Asri Group untuk pengembangan proyek Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten.

Penandatanganan Conditional Share Subscription Agreement (CSSA) ini menandai tahap komitmen modal lanjutan setelah Nota Kesepahaman sebelumnya. Dalam struktur investasi tersebut, Danantara dan INA akan menanamkan dana sebesar USD 200 juta (sekitar Rp3,37 triliun) dari total nilai proyek yang mencapai USD 800 juta (sekitar Rp13,5 triliun).

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa proyek CA-EDC merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang difokuskan pada penguatan produksi bahan baku kimia esensial dalam negeri, khususnya Caustic Soda dan Ethylene Dichloride (EDC). Kehadiran fasilitas ini ditargetkan mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi nasional.

"Perjanjian hari ini menegaskan komitmen Danantara Indonesia untuk memperkuat industri-industri strategis nasional yang memberikan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya sebagai respons terhadap ketergantungan impor, tetapi juga sebagai langkah nyata mempercepat hilirisasi, kunci penggerak ekonomi Indonesia," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Pandu menambahkan, kolaborasi ini merupakan langkah konkret memperkuat industri strategis bernilai tambah tinggi dan mendorong percepatan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA, Eddy Porwanto, menyatakan investasi ini sejalan dengan mandat jangka panjang INA untuk menempatkan modal pada sektor prioritas nasional. Kolaborasi dengan Chandra Asri sebagai pelaku industri petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia akan memperkuat fondasi permodalan dan daya saing industri kimia nasional.

"Investasi ini mencerminkan mandat jangka panjang INA untuk menggerakkan modal pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional," kata Eddy.

Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, menyambut masuknya Danantara dan INA sebagai mitra strategis. Proyek CA-EDC diharapkan mampu secara signifikan menekan impor bahan kimia strategis, memperkuat rantai pasok domestik, serta mendukung hilirisasi industri.

Pembangunan fasilitas ini diperkirakan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 250 tenaga kerja saat beroperasi.

 

Halaman:
1 2
