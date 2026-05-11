Danantara Dorong Operator Proyek WtE, PT Denera Melantai di Bursa Efek

JAKARTA - Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir akan mendorong operator proyek waste to energy (WtE), PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), melantai di bursa efek Indonesia dalam beberapa waktu kedepan.

Pandu mengatakan rencana tersebut sejalan dengan kebutuhan investasi yang cukup besar untuk menjalankan proyek tersebut. Diperkirakan, total kebutuhan investasi untuk menjalan proyek pembangkit listrik tenaga sampah itu mencapai USD5 miliar atau setara Rp87 triliun (kurs: Rp17.420).

"Karena ini kan besar investment yang kita lakukan, kalau dilihat totalnya bisa mencapai USD5 miliar. Keinginan kita nanti setelah ada cashflow, mau kita bawa menjadi perusahaan Tbk di sini," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5/2026).

Pandu menargetkan, rencana PT Denera akan melantai di Bursa Efek pada tahun 2028 mendatang. Hal ini sejalan apabila perusahaan sudah memiliki cashflow ketika sudah bisa beroperasi nantinya. Perusahaan tersebut nantinya akan mengelola 33 proyek waste to energy yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurutnya, PT Denera kedepan akan menjadi perusahaan yang mengelola proyek waste to energy yang terbesar di dunia. Targetnya, seluruh kota-kota di Indonesia yang memproduksi sampah dalam skala besar akan memiliki fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah.

"Kita akan kerja sama dengan foreign partners dan local partners untuk bisa menyelesaikan masalah krisis sampah ini secepat-cepatnya," kata Pandu.

Sekedar informasi tambahan, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) merupakan perusahaan yang dibentuk baru oleh Danantara Investment Management (DIM) yang secara khusus mengelola proyek Waste-to-Energy (WtE).