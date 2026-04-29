Jelang IPO 2027, Hypefast Fokus Ekspansi ke Pasar ASEAN

Hypefast berencana mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Hypefast berencana mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2027.

Menuju IPO 2027, Hypefast menyiapkan serangkaian inisiatif strategis sebagai bagian dari langkah aksi korporasi perusahaan.

Dana yang dihimpun dari pencatatan saham perdana akan dimanfaatkan untuk memperluas ekosistem Hypefast, mencakup pengembangan jalur distribusi offline, kapabilitas manufaktur, serta ekspansi brand lokal ke pasar internasional yang dimulai dari Asia Tenggara.

“Momentum di kuartal awal tahun ini menjadi fondasi penting bagi langkah kami ke depan. Fokus kami adalah menjaga kualitas pertumbuhan, memperkuat fundamental, dan terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh ekosistem,” ujar Founder dan CEO Hypefast, Achmad Alkatiri, Selasa (29/4/2026).

Kinerja Keuangan Hypefast