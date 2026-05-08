BEI Tekankan Pentingnya Agenda Reformasi dan Transformasi Pasar Modal RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |16:07 WIB
JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengapresiasi Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) yang selama ini telah membantu menyampaikan informasi kepada publik terkait agenda reformasi integritas di pasar modal. 

Hal tersebut diungkapkan Jeffrey saat memberikan sambutan dan membuka acara Talk Show dan HUT ICSA 2026 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/5/2026).

"Di sinilah dukungan peran bapak ibu di ICSA sangat kami harapkan. Kami berterima kasih sudah memberikan dukungan bersama kami dan seluruh SRO dan OJK untuk menyampaikan ini kepada publik secara baik dan benar," ujar Jeffrey.

Jeffrey menegaskan, agenda reformasi dan transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari upaya besar membangun pasar modal Indonesia yang lebih transparan, kredibel, dan berintegritas.

Dia menyebutkan, pada akhir Maret 2026 BEI telah menyampaikan seluruh proposal reformasi yang menjawab berbagai concern publik terkait transparansi dan tata kelola pasar modal nasional. Salah satunya ialah keterbukaan pemegang saham diatas 1 persen, dari sebelumnya 5 persen. 

"Akhir Maret kemarin kita sudah mendeliver seluruh proposal untuk menjawab concern transparansi dan tata kelola dari pasar modal kita," kata Jeffrey. 

Selain itu, lanjut dia, BEI juga telah meningkatkan kualitas keterbukaan data investor dengan menyampaikan informasi pemegang saham secara lebih granular. Jika sebelumnya klasifikasi investor hanya terdiri dari 9 tipe, kini telah diperluas menjadi 39 tipe dan subtipe investor.

 

