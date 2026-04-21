Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MSCI Masih Tahan Pembatasan Saham Indonesia, Ini Langkah BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan resmi terkait pengumuman pengelola indeks global, MSCI yang memutuskan untuk tetap meninjau efektivitas reformasi transparansi pasar saham Indonesia. 

Meski MSCI masih membekukan faktor inklusi asing, otoritas bursa mencatat adanya sinyal positif dari pengakuan terhadap langkah-langkah perbaikan yang telah diajukan.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan strategis dengan perwakilan MSCI pekan lalu untuk membahas masa depan klasifikasi pasar modal Indonesia.

“Kami telah bertemu dengan MSCI tanggal 16 April. Kami mengapresiasi bahwa 4 proposal yang telah kami deliver di-acknowledge oleh MSCI,” ujar Jeffrey melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meskipun terdapat kemajuan dalam komunikasi tersebut, Jeffrey menegaskan bahwa detail teknis dari pertemuan tertutup tersebut tidak dapat dipublikasikan secara luas.

“Sesuai kesepakatan kedua pihak, seluruh detail pertemuan bersifat rahasia,” tambahnya.

Ke depan, BEI berkomitmen untuk menjaga hubungan proaktif dengan lembaga penyedia indeks serta pemangku kepentingan internasional guna memastikan stabilitas dan daya saing pasar.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan index provider. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan,” tegas Jeffrey.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/278/3213232/ipo_bei-3Hxv_large.jpg
BEI Kantongi 16 Perusahaan dalam Antrean IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/278/3213200/saham-9XyA_large.jpg
Deretan Saham yang Rugi Sepekan, Ada yang Turun Capai 21,41 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213197/saham-LAJ2_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211666/bei-jGQD_large.jpg
BEI soal Saham 9 Perusahaan yang Dikuasai Segelintir Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206766/pemantauan_khusus_bei-Hh2L_large.jpg
OJK Bakal Evaluasi Papan Pemantauan Khusus di BEI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206208/dpr_soal_bei-Zvj5_large.jpg
DPR Soroti Papan Pemantauan Khusus BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement