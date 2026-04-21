MSCI Masih Tahan Pembatasan Saham Indonesia, Ini Langkah BEI

MSCI Masih Tahan Pembatasan Saham Indonesia, Ini Langkah BEI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan resmi terkait pengumuman pengelola indeks global, MSCI yang memutuskan untuk tetap meninjau efektivitas reformasi transparansi pasar saham Indonesia.

Meski MSCI masih membekukan faktor inklusi asing, otoritas bursa mencatat adanya sinyal positif dari pengakuan terhadap langkah-langkah perbaikan yang telah diajukan.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan strategis dengan perwakilan MSCI pekan lalu untuk membahas masa depan klasifikasi pasar modal Indonesia.

“Kami telah bertemu dengan MSCI tanggal 16 April. Kami mengapresiasi bahwa 4 proposal yang telah kami deliver di-acknowledge oleh MSCI,” ujar Jeffrey melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meskipun terdapat kemajuan dalam komunikasi tersebut, Jeffrey menegaskan bahwa detail teknis dari pertemuan tertutup tersebut tidak dapat dipublikasikan secara luas.

“Sesuai kesepakatan kedua pihak, seluruh detail pertemuan bersifat rahasia,” tambahnya.

Ke depan, BEI berkomitmen untuk menjaga hubungan proaktif dengan lembaga penyedia indeks serta pemangku kepentingan internasional guna memastikan stabilitas dan daya saing pasar.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan index provider. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan,” tegas Jeffrey.