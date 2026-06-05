MINE Raup Pendapatan Rp 676 Miliar di Kuartal I-2026

JAKARTA - PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) meraup pendapatan usaha sebesar Rp 676,19 miliar pada kinerja kuartal I-2026, meningkat 18,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara itu, laba usaha tercatat sebesar Rp87,98 miliar dan laba periode berjalan sebesar Rp61,95 miliar.

Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, menilai capaian kinerja di kuartal pertama tahun ini memberikan sejumlah sinyal positif yang menunjukkan semakin sehatnya profil keuangan MINE.

“Dalam kondisi pasar yang cenderung berfluktuasi, investor biasanya akan lebih fokus pada kualitas fundamental dibanding pergerakan harga saham jangka pendek. Dari laporan keuangan kuartal pertama 2026, terlihat bahwa MINE tidak hanya bertumbuh secara operasional, tetapi juga berhasil memperkuat struktur keuangannya,” ujar Alfred dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

Alfred menyebut, yang menarik bukan hanya pertumbuhan pendapatan, melainkan kualitas pertumbuhan tersebut yang tercermin dari kemampuan Perseroan menghasilkan kas dan memperbaiki struktur modal.

Salah satu indikatornya terlihat dari posisi kas dan setara kas yang meningkat menjadi Rp346,07 miliar pada akhir Maret 2026, dibandingkan Rp169,32 miliar pada akhir 2025. Kenaikan ini memperkuat fleksibilitas keuangan Perseroan dalam mendukung kebutuhan operasional maupun pengelolaan kewajiban.

“Likuiditas yang kuat menjadi faktor penting, khususnya di sektor jasa pertambangan yang membutuhkan modal kerja dan belanja modal yang relatif besar. Peningkatan kas yang signifikan menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menjaga ketahanan keuangan,” jelasnya.