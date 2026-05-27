Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Manfaatkan AI, Purbaya Yakin Pendapatan Negara 2026 Tercapai Rp3.153 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |12:08 WIB
Manfaatkan AI, Purbaya Yakin Pendapatan Negara 2026 Tercapai Rp3.153 Triliun
Manfaatkan AI, Purbaya Yakin Pendapatan Negara 2026 Tercapai Rp3.153 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan proses restrukturisasi internal yang telah dijalankan secara masif mulai membuahkan hasil, baik pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pendapatan negara.

Target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kondisi fiskal nasional saat ini dinilai berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan. Hal ini disebut Purbaya tidak terlepas dari pengawasan ketat dan perbaikan sistem administrasi yang terus disempurnakan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro.

"Realisasi belum, baru sampai Mei ya. Kan sebelumnya kita tumbuh 16 persen, sekarang (diproyeksikan) naik ke 20 persen seperti yang Pak Dirjen Pajak laporkan, jadi kelihatannya target tahun ini akan baik termasuk Bea Cukai yang juga akan bagus berkat hasil proses restrukturisasi," ujar Purbaya di Masjid Salahuddin di komplek DJP, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan tersebut, pemerintah kini mengandalkan integrasi teknologi untuk meminimalisir celah kebocoran penerimaan. Fokus utama terletak pada penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang diproyeksikan mampu menciptakan proses administrasi yang jauh lebih efisien dibandingkan sistem konvensional.

Meskipun sistem pembaruan administrasi perpajakan atau coretax sempat menuai gelombang protes di masa awal pengembangannya, saat ini komplain masyarakat diklaim mulai melandai. Optimalisasi teknologi ini digadang-gadang dapat mempermudah penghitungan data secara akurat tanpa memerlukan intervensi manual yang berlebihan.

"Kami gunakan semua teknologi yang ada untuk meningkatkan pendapatan pajak maupun Bea Cukai dengan memakai AI agar lebih efisien, termasuk mengoptimalkan coretax yang membuat semuanya dihitung otomatis sehingga orang tidak bisa lari," jelas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220950/purbaya-irxG_large.jpg
DSI Bakal Gantikan Bea Cukai? Ini Kata Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220843/menkeu_purbaya-eZgT_large.jpg
Purbaya Tunda Insentif Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220660/purbaya-TGzu_large.jpg
Purbaya Perpanjang Bea Masuk Safeguard Gorden dan Tirai Impor hingga 2028, Cek Tarifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220299/prabowo-02CR_large.jpg
4 Fakta Prabowo Minta Dirjen Bea Cukai Diganti, Purbaya Ikut Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219853/menkeu_purbaya-lVco_large.jpg
Lapor Prabowo, Purbaya Sebut 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219667/menkeu_purbaya-eMKR_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru di 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement