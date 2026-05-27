Purbaya Kurban 2 Sapi 800 Kg, Dibeli Pakai Duit Pribadi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunaikan ibadah Idul Adha 1447 H dengan mengurbankan dua sapi yang masing-masing seberat 800-an kilogram. Bendahara negara itu mengaku sapi yang dibeli menggunakan dana pribadi.

Purbaya mengatakan dua sapi tersebut dikurbankan di dua tempat, yakni disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan satu sapi lagi disembelih di kawasan rumahnya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Ia mengaku telah menyisihkan sebagian uang penghasilannya, termasuk dana persiapan untuk kebutuhan berangkat haji. Belakangan, Purbaya batal berangkat ke Makkah karena alasan teknis.

"Dana pribadi. Yang di rumah juga dana pribadi. Kan lumayan tuh ada bonus. Jadi dipakai di sini. Terus kan nggak jadi haji," ujar Purbaya selepas menunaikan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin di kompleks DJP, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Adapun sapi yang dikurbankan Purbaya berjenis simental cross, yakni ras sapi hasil kawin silang antara sapi simental dengan jenis sapi lokal. Sapi milik Purbaya yang siap dikurbankan memiliki bobot 868 kilogram.