Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerja saat Idul Adha Wajib Dibayar Lembur, Bukan Ganti Libur

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |11:11 WIB
Kerja saat Idul Adha Wajib Dibayar Lembur, Bukan Ganti Libur
Karyawan yang bekerja pada hari libur nasional seperti hari ini, Idul Adha, wajib mendapatkan upah lembur. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Karyawan yang bekerja pada hari libur nasional seperti hari ini, Idul Adha, wajib mendapatkan upah lembur. Hal ini sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan tidak diperbolehkan adanya sistem pergantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja pada hari libur nasional. Sebab, mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah pembayaran upah lembur.

"Prinsipnya adalah mandatory undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," ujar Afriansyah Noor, Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, Wamenaker sempat memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI) guna menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja pada hari libur nasional.

Pertemuan yang turut dihadiri Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra dan Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan ini menghasilkan kesepakatan krusial bagi masa depan 250.000 karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/33/3221007//ayu_ting_ting-NnDk_large.jpg
Ayu Ting Ting Kembali Kurban Sapi Jumbo di Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/33/3220985//fuji_kurban-kKL0_large.jpg
Fuji Kurban Sapi Berbobot 700 Kg di Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220984//tol-m48r_large.jpg
1,09 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek saat Libur Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3220979//salat_idul_adha-7ZhQ_large.jpg
Ribuan Jemaah Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220978//purbaya-DzGV_large.jpg
Purbaya Yudhi Salat Idul Adha di Masjid DJP, Kurbankan Dua Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220922//kambing_peluk_pemiliknya-PopB_large.jpg
Viral! Kambing Menangis dan Terus Peluk Pemiliknya saat Dijual untuk Kurban Idul Adha
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement