1,09 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek saat Libur Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi 1.093.067 kendaraan keluar wilayah Jabotabek pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 dan libur Hari Lahir Pancasila pada periode Selasa (26/5/2026) hingga Senin (1/6/2026). Jumlah tersebut naik 8,9 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa prediksi lalu lintas ini juga telah memperhitungkan kebijakan work from home (WFH) yang masih diterapkan sejumlah perusahaan pada Jumat (29/5). Kebijakan tersebut berpotensi memberikan fleksibilitas waktu perjalanan bagi masyarakat. Berdasarkan proyeksi, distribusi perjalanan masyarakat pada periode ini didominasi menuju arah timur.

"Mobilitas kendaraan pada periode libur panjang ini diproyeksikan didominasi kendaraan menuju arah timur yaitu Trans Jawa dan Bandung sebesar 47,4 persen. Disusul arah barat ke Merak sebesar 27,1 persen serta arah selatan ke Puncak sebesar 25,5 persen," ujar Rivan dalam pernyataan resmi, Rabu (27/5/2026).

Rivan menambahkan, melihat peningkatan volume kendaraan yang keluar Jabotabek tersebut, pengawasan intensif dilakukan terutama di ruas tol yang menjadi destinasi wisata favorit, seperti Jalan Tol Jakarta–Cikampek dan Cipularang untuk arah Trans Jawa dan Bandung, serta Jalan Tol Jagorawi untuk arah Puncak.