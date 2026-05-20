Jasa Marga Tebar Dividen Rp1,1 Triliun dari Laba 2025

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp1,1 triliun setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Tahun Buku 2025.

Direktur Utama Rivan A. Purwantono mengatakan pembagian dividen tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menjaga nilai bagi pemegang saham di tengah ekspansi bisnis yang terus dilakukan.

“Besaran dividen per saham atau Dividend Per Share (DPS) sebesar Rp156,2, sama dengan periode sebelumnya. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat pada recording date 4 Juni 2026 dan dijadwalkan dibayarkan pada 19 Juni 2026,” ujar Rivan, Rabu (20/5/2026).

Sepanjang 2025, Jasa Marga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp19,8 triliun atau tumbuh 5,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pendapatan tersebut ditopang oleh pendapatan tol sebesar Rp18,2 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp1,6 triliun.

Perseroan juga berhasil menjaga core profit tetap stabil di level Rp3,7 triliun. Sementara itu, EBITDA meningkat menjadi Rp13,3 triliun dengan EBITDA margin mencapai 67 persen.

Menurut Rivan, stabilitas kinerja tersebut turut didukung oleh keberhasilan perseroan menurunkan beban keuangan konsolidasi sebesar 10,5 persen yoy, sebagai dampak positif aksi korporasi equity financing yang dilakukan pada akhir 2024.

Di sektor operasional, Jasa Marga masih mempertahankan posisi sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia dengan total pengoperasian mencapai 1.294 kilometer dari total konsesi 1.736 kilometer. Angka tersebut merepresentasikan 42 persen pangsa pasar jalan tol nasional.