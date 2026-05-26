Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |17:20 WIB
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026 (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan  pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga para pensiunan mulai Selasa, 2 Juni 2026. Gaji ke-13 PNS langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat secara bertahap.

"Gaji ke-13. Juni harusnya (cair) sih," kata Purbaya saat ditemui jurnalis di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Aturan kebijakan pembagian stimulus ini secara resmi telah mengikat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta dipertajam lewat aturan turunan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026.

Kendati jadwal penarikan dana sudah dipastikan aman di bulan Juni, Purbaya masih enggan untuk memaparkan rincian total pagu anggaran belanja pegawai yang dialokasikan pemerintah pusat untuk menutup komponen gaji ke-13 tahun ini.

"Harusnya pak Menko yang ngomongin. Nanti saya cek lagi deh," ujarnya.

Sebelumnya, PT Taspen (Persero) akan menyalurkan pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai Selasa, 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Penyaluran ini sesuai dengan arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara di masa purnabaktinya. 

Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220622/gaji-B3rk_large.jpg
Kenapa Gaji ke 13 PNS dan Pensiunan Sering Cair di Juni Juli? Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220619/gaji_pegawai_pln-NpaZ_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PLN Bagian Lapangan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220488/gaji_tki_jepang-g2Mf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Upah TKI di Jepang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220035/rupiah-Cvsq_large.jpg
Berapa Besaran Gaji ke-13 Pensiunan 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/622/3219815/guru-Iabn_large.jpg
Berapa Sebenarnya Gaji dan Tunjangan Guru PNS? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219416/gubernur_bi-90Bx_large.jpeg
Berapa Gaji dan Tunjangan Perry Warjiyo Sebagai Gubernur BI? Ini Kisarannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement