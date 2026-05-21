Berapa Sebenarnya Gaji dan Tunjangan Guru PNS? Ini Kisarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |21:00 WIB
JAKARTA - Berapa sebenarnya gaji dan tunjangan guru PNS? Ini kisarannya. Di Indonesia, terdapat dua golongan guru berdasarkan status yakni guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru non-ASN. Keduanya memiliki gaji, tunjangan serta tentu beban kerja yang berbeda.

Guru ASN terdiri dari guru berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara guru yang belum diangkat menjadi PNS atau ASN disebut guru honorer.

Lalu berapa gaji dan tunjangan guru PNS? Berikut ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Gaji guru PNS telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Dengan demikian besaran gaji guru PNS berdasarkan golongan, dari golongan I hingga IV

1. Golongan I
Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600 
Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700 
Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700 
Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400 

2. Golongan II
IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400 
IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500 
IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200 
IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600 

 

