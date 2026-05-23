Tunjangan Beras untuk PNS, TNI-Polri, Dirut Bulog: Stok Kita Banyak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |16:05 WIB
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan. rencana penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah.

Rizal menjelaskan, konsep program tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, namun hingga kini belum ada keputusan final terkait mekanisme maupun cakupan penerimanya.

"Sementara sedang didiskusikan jadi belum ada keputusan. Namun kami sudah range itu, merencanakan. Kebetulan kan stok kita banyak. Kalau memang itu bisa diperuntukkan kepada rekan-rekan prajurit TNI, Polri, dan ASN itu akan lebih baik lagi," ungkapnya di Jakarta, Jumat (23/5/2026).

Dia mengatakan, program natura yang pernah diterapkan di masa lalu telah terbukti memberikan manfaat yang besar. Dirinya pun mengaku memiliki kenangan tersendiri di waktu kecil, saat orang tuanya menerima natura berupa kebutuhan pokok.

"Karena dulu juga pernah Indonesia, kami waktu masih kecil-kecil pada saat kami masih SD itu melihat orang tua kami pulang bawa natura itu senang sekali gitu. Bahkan kita sampai jemput orang tua kami di pool bus tempat jemputan kita jemput orang tua kami sambil bantu bawa beras, bawa minyak, dan sebagainya," lanjut Rizal.

 

