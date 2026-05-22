Bantuan Pangan Siap Diperpanjang 2 Bulan, Masyarakat Terima Beras 20 Kg

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:56 WIB
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani Soal Program Bantuan Pangan. (Foto: Okezone.com/Bulog)
JAKARTA - Pemerintah membuka peluang memperpanjang masa penyaluran program bantuan pangan selama dua bulan ke depan. Perum Bulog pun telah mengusulkan agar distribusi bantuan tersebut kembali dijalankan untuk periode Juni dan Juli mendatang.

“Komisi IV sudah menyetujui dan mudah-mudahan juga disetujui oleh pemerintah pusat,” ujar Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Jakarta, Kamis (22/5/2026).

Merujuk pada skema periode sebelumnya, Bulog mengusulkan agar setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan demikian, akumulasi bantuan yang akan diterima setiap keluarga mencapai 20 kg untuk total dua bulan tersebut.

“Per bulannya 10 kg, jadi kita akan distribusikan 20 kg selama dua bulan itu,” lanjut Rizal.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah merampungkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan MinyaKita pada periode Februari dan Maret tahun ini.

