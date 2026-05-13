Stok Melimpah, ASN hingga TNI-Polri Berpotensi Dapat Tunjangan Beras

JAKARTA - TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal mendapat tunjangan berupa beras. Perum Bulog pun sedang menyiapkan proposal untuk pemberian tunjangan tersebut, di tengah stok beras pemerintah yang saat ini melimpah.

"Ya mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu berkaitan juga dengan ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," kata Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita.

Menurut Febby, skema penyaluran beras sebagai tunjangan sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Di daerah tersebut, Bulog telah menyalurkan beras untuk kebutuhan ASN.

"Karena sebenarnya saat ini sudah ada tuh di daerah timur, yang kita salurkan beras-beras untuk ASN-nya," lanjutnya.

Sebelumnya, wacana tunjangan ASN menggunakan beras disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini melimpah.

(Feby Novalius)

