Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Beras, Cabai hingga Daging Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |10:14 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Beras, Cabai hingga Daging Naik
Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Beras, Cabai hingga Daging Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan hari ini tercatat mengalami kenaikan. Sebagian besar komoditas pangan utama mulai dari bawang, beras, cabai, hingga daging mengalami kenaikan harga, meski ada juga beberapa yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Kamis (21/5/2026) pukul 9.30 WIB, bawang merah naik 10,04 persen menjadi Rp50.950 per kg. Begitu pula bawang putih naik 12,26 persen menjadi Rp43.950 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 7,72 persen menjadi Rp15.350 per kg. Beras kualitas bawah II naik 3,41 persen di level Rp15.150 per kg. Beras kualitas medium I naik 1,9 persen menjadi Rp16.100 per kg dan beras kualitas medium II naik 7,12 persen menjadi Rp16.550 per kg.

Beras kualitas super I juga naik 4,76 persen menjadi Rp17.600 per kg. Beras kualitas super II naik 8,23 persen menjadi Rp17.750 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 1,32 persen menjadi Rp53.650 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 5,25 persen menjadi Rp52.100 per kg.

Namun untuk cabai rawit hijau turun 21,66 persen menjadi Rp38.700 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 17,94 persen menjadi Rp57.650 per kg. Penurunan harga juga dialami daging ayam ras segar yang turun 9,06 persen menjadi Rp36.150 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219300/cabai-4F7H_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp49.900 per Kg, Cabai Rp67.750
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219055/pasar-8Wa5_large.jpg
Harga Minyak Goreng Naik, Cabai Tembus Rp75.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218946/pangan-9Tv2_large.jpg
Harga Pangan Akhir Pekan, Minyak Goreng Naik hingga Cabai Tembus Rp71 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218377/pangan-vwim_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Dekati Rp70 Ribu per Kg, Daging Ayam Rp41 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217324/harga_pangan-odSg_large.png
Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.800 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216899/harga_pangan-t8qp_large.jpg
Update Harga Pangan: Cabai, Daging Ayam hingga Minyak Goreng Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement