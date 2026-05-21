Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Beras, Cabai hingga Daging Naik

JAKARTA - Harga pangan hari ini tercatat mengalami kenaikan. Sebagian besar komoditas pangan utama mulai dari bawang, beras, cabai, hingga daging mengalami kenaikan harga, meski ada juga beberapa yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Kamis (21/5/2026) pukul 9.30 WIB, bawang merah naik 10,04 persen menjadi Rp50.950 per kg. Begitu pula bawang putih naik 12,26 persen menjadi Rp43.950 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 7,72 persen menjadi Rp15.350 per kg. Beras kualitas bawah II naik 3,41 persen di level Rp15.150 per kg. Beras kualitas medium I naik 1,9 persen menjadi Rp16.100 per kg dan beras kualitas medium II naik 7,12 persen menjadi Rp16.550 per kg.

Beras kualitas super I juga naik 4,76 persen menjadi Rp17.600 per kg. Beras kualitas super II naik 8,23 persen menjadi Rp17.750 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 1,32 persen menjadi Rp53.650 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 5,25 persen menjadi Rp52.100 per kg.

Namun untuk cabai rawit hijau turun 21,66 persen menjadi Rp38.700 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 17,94 persen menjadi Rp57.650 per kg. Penurunan harga juga dialami daging ayam ras segar yang turun 9,06 persen menjadi Rp36.150 per kg.