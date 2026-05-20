Daftar 4 Mata Uang Terendah di ASEAN saat Ini, Indonesia Nomor Berapa?

JAKARTA - Daftar 4 mata uang terendah di ASEAN saat ini, Indonesia nomor berapa? Masyarakat dihebohkan mengenai nilai tukar rupiah yang sempat melampaui angka Rp17.000 per dolar AS.

Angka tersebut memicu kekhawatiran karena melampaui rekor kurs pada krisis moneter Juni 1998 yang berada di level Rp16.800.

Forbes merilis daftar mata uang terlemah di ASEAN, Rabu (20/5/2026).

1. Dong Vietnam

Satu dolar AS tercatat setara dengan 26.322,41 dong Vietnam per 15 Mei 2026. Meskipun Vietnam memiliki struktur ekonomi kuat di sektor elektronik, energi, dan tekstil, nilai tukar mata uangnya masih berada di level yang rendah.

Tekanan pada dong dipicu oleh pembatasan ekspor, perlambatan permintaan global, serta dampak suku bunga tinggi yang bertahan lama di Amerika Serikat.

2. Kip Laos

Diperkenalkan sejak 1950-an, kip Laos tetap menjadi salah satu mata uang dengan nilai terendah.

Per 15 Mei 2026, satu dolar AS setara dengan 21.946,67 kip Laos. Meski kaya akan sumber daya tembaga, emas, dan kayu, ekonomi Laos yang terkurung daratan (landlocked) menghadapi tantangan berat.