Harga Pangan Akhir Pekan, Minyak Goreng Naik hingga Cabai Tembus Rp71 Ribu

JAKARTA - Harga pangan pada akhir pekan bergerak fluktuasi. Terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, tapi sebagian harga komoditas pangan lainnya turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, (17/5/2026), harga beras kualitas bawah III yang naik 0,69 persen menjadi Rp14.650 per kg. Cabai merah besar naik 5,34 persen menjadi Rp55.200 per kg.

Cabai merah keriting naik 0,3 persen menjadi Rp50.450 per kg. Cabai rawit merah naik hingga 9,26 persen menjadi Rp71.400 per kg. Daging ayam ras naik 3,32 persen menjadi Rp40.400 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah yang naik 0,24 persen menjadi Rp20.700 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek I naik 1,89 persen menjadi Rp24.250 per liter.

Sementara, harga bawang merah turun 1,28 persen menjadi Rp46.200 per kg. Begitu pula bawang putih turun 1,02 persen menjadi Rp38.750 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang turun 2,75 persen menjadi Rp14.150 per kg. Sementara itu beras kualitas medium I turun 1,55 persen menjadi Rp15.850 per kg.