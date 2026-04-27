Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.709 per Liter

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada awal pekan ini, Senin (27/4/2026). Sejumlah komoditas utama mengalami kenaikan, namun tidak sedikit juga yang mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, untuk komoditas bawang merah turun 0,32 persen menjadi Rp46.100 per kg. Bawang putih masih sama dengan hari sebelumnya di Rp39.700 per kg.

Sementara untuk beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.600 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II juga stagnan di level Rp14.550 per kg. Beras kualitas medium I tetap Rp16.100 per kg. Beras kualitas medium II Rp15.950 per kg.

Harga beras kualitas super I juga tidak berubah dibanding hari sebelumnya, di harga Rp17.350 per kg. Begitu pula untuk beras kualitas super II masih dibandrol di level Rp16.900 per kg.

Kenaikan harga berlaku untuk cabai merah besar yang naik 2,2 persen menjadi Rp48.750 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 0,54 persen menjadi Rp46.750 per kg. Cabai rawit hijau turun 0,1 persen menjadi Rp49.000 per kg. Cabai rawit merah turun 6,22 persen menjadi Rp64.050 per kg.

Daging ayam ras segar turun 1,63 persen menjadi Rp39.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,17 persen menjadi Rp148.150 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,21 persen menjadi Rp140.100 per kg. Gula pasir kualitas premium stagnan di Rp20.250 per kg.