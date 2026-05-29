Harga Cabai Melonjak, Rawit Merah Tembus Rp76.450 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |11:01 WIB
Harga Cabai (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Jumat (29/5/2026). Lonjakan harga terjadi pada aneka cabai, di mana cabai rawit merah dibandrol dengan harga Rp76.450 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pukul 7.30 WIB, harga cabai merah besar naik 18,67 persen menjadi Rp66.750 per kg.

Cabai merah keriting naik 21 persen menjadi Rp65.100 per kg. Cabai rawit merah naik 4,8 persen menjadi Rp76.450 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk bawang merah yang naik 2,29 persen menjadi Rp49.200 per kg. Di samping itu beras kualitas bawah II naik 0,35 persen menjadi Rp14.500 per kg.

Daging ayam ras segar naik 6,74 persen menjadi Rp41.200 per kg. Minyak goreng curah naik 1,46 persen menjadi Rp20.900 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 2,09 persen menjadi Rp24.400 per liter.

Minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,2 persen menjadi Rp23.150 per liter.

Meski begitu, sebagian komoditas lainnya mengalami penurunan harga misalnya cabai rawit hijau turun 2,41 persen menjadi Rp52.650 per kg. Diikuti bawang putih turun 0,64 persen menjadi Rp38.550 per kg.

 

