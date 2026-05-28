Benarkah PT DSI Gantikan Peran Bea Cukai? Ini Penjelasan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa DSI tidak akan mengubah peran Ditjen Bea Cukai. (Foto ;okezone.com/Bea Cukai)

JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi terbentuk dan menjadi BUMN khusus ekspor. Hal ini ditandai dengan penandatanganan PT DSI sebagai bagian dari BUMN pada Senin (25/5/2026).

Meski demikian, beredar kabar soal PT DSI yang akan menggantikan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa DSI tidak akan mengubah peran Ditjen Bea Cukai.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pengambilalihan fungsi pengawasan ekspor kepada PT DSI.

Purbaya mengatakan pemerintah justru tengah berupaya memperkuat peran Bea Cukai. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto sudah memberi sinyal evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai, sehingga perbaikan tetap akan dilakukan, termasuk terhadap jajaran pimpinan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.