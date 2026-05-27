Purbaya Terinspirasi Nabi Yusuf dalam Jalankan Tugas Menteri Keuangan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |11:55 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meresapi khutbah imam dalam pelaksanaan Salat Idul Adha. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meresapi khutbah imam dalam pelaksanaan Salat Idul Adha yang digelar di Masjid Salahuddin, kompleks Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Purbaya mengaku teringat pesan dalam khutbah yang menyinggung peran dan tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam mengelola keuangan negara.

"Saya baru ingat lagi. Nabi Yusuf itu Menteri Keuangan. Jadi tadi ada pesan-pesan kalau seorang Menteri Keuangan harus apa, satu, dua, tiga, dan empat. Itu pesan yang berat sekali. Nanti akan kami coba kerjakan," kata Purbaya selepas menunaikan salat, Rabu (27/5/2026).

Adapun salah satu poin khutbah imam menekankan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil, baik dalam memimpin jajaran maupun dalam pengelolaan keuangan negara yang menyangkut kepentingan rakyat.

"Jadi harusnya kalau kami jalankan sesuai dengan pesan-pesan dari khutbah tadi, Indonesia bisa makin maju ke depannya," kata Purbaya.

Adapun Purbaya menunaikan ibadah kurban pada momen Idul Adha 1447 H berupa dua sapi yang masing-masing seberat 800-an kilogram. Bendahara negara itu mengakui sapi yang dibeli menggunakan dana pribadi.

