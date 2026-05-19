Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp49.900 per Kg, Cabai Rp67.750

Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp49.900 per Kg, Cabai Rp67.750 (Foto: Kementan)
JAKARTA - Harga pangan hari ini mulai dari bawang merah, beras hingga cabai. Sebagian komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga, namun ada juga harga pangan yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (19/5/2026), harga bawang merah naik 5,84 persen menjadi Rp49.900 per kg. Untuk bawang putih turun 3,86 persen menjadi Rp37.400 per kg.

Sementara itu beras kualitas bawah I naik 3,09 persen menjadi Rp15.000 per kg. Beras kualitas bawah II naik 1,72 persen di level Rp14.800 per kg. Untuk beras kualitas medium I naik 2,17 persen menjadi Rp16.450 per kg.

Sementara itu pada beras kualitas medium II terjadi penurunan sebesar 2,5 persen menjadi Rp15.600 per kg. Beras kualitas super I juga turun 0,29 persen menjadi Rp17.350 per kg. Beras kualitas super II turun 1,48 persen menjadi Rp16.650 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar masih sama dengan hari sebelumnya di harga Rp54.700 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 1,63 persen menjadi Rp51.200 per kg. Cabai rawit hijau juga turun 28,87 persen menjadi Rp36.100 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 0,44 persen menjadi Rp67.750 per kg.

 

