Harga Minyak Goreng Naik, Cabai Tembus Rp75.000

JAKARTA - Harga pangan pada awal pekan ini, Senin (18/5/2026) mengalami kenaikan. Namun, ada juga harga pangan yang turun seperti bawang, beras, gula, hingga daging. Sementara, harga beberapa jenis cabai dan minyak goreng curah mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga cabai merah besar naik sebesar 1,66 persen menjadi Rp55.000 per kg.

Sedangkan cabai merah keriting turun 4,15 persen menjadi Rp49.700 per kg. Cabai rawit hijau juga turun 30,76 persen menjadi Rp35.000 per kg. Kemudian cabai rawit merah naik 10,86 persen menjadi Rp75.000 per kg.

Sementara, harga bawang turun 4,26 persen menjadi Rp45.000 per kg. Begitu pula bawang putih turun 35,9 persen menjadi Rp25.000 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang turun 0,34 persen menjadi Rp14.500 per kg. Beras kualitas bawah II turun 7,22 persen di level Rp13.500 per kg. Untuk beras kualitas medium I turun 4,95 persen menjadi Rp15.350 per kg.