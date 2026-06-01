HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan per 1 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp25.700 per Liter, Cabai Rp85 Ribu per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |12:05 WIB
Harga Pangan per 1 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp25.700 per Liter, Cabai Rp85 Ribu per Kg
Harga Pangan per 1 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp25.700 per Liter, Cabai Rp85 Ribu per Kg (Foto: Kementan)
JAKARTA - Harga pangan nasional pada hari ini. Sebagian besar komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga, namun ada juga beberapa yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pukul 8.30 WIB, Senin (1/6/2026), harga bawang merah naik 9,26 persen menjadi Rp54.850 per kg. Begitu pula bawang putih naik 1,29 persen menjadi Rp39.200 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 3,78 persen menjadi Rp15.100 per kg. Sementara beras kualitas bawah II turun 1,38 persen menjadi Rp14.250 per kg. Beras kualitas medium I juga turun sebesar 0,93 persen menjadi Rp16.000 per kg.

Penurunan harga harga juga dialami beras kualitas medium II yang turun 5 persen menjadi Rp15.200 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 3,16 persen menjadi Rp17.950 per kg. Untuk beras kualitas super II turun 0,3 persen menjadi Rp16.850 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 3,03 persen menjadi Rp69.600 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 10,88 persen menjadi Rp72.850 per kg. Namun untuk cabai rawit hijau turun 23,42 persen menjadi Rp43.650 per kg.

Kemudian cabai rawit merah turun 9,05 persen menjadi Rp85.550 per kg. Kenaikan harga juga dialami daging ayam ras segar yang naik 11,7 persen menjadi Rp43.450 per kg.

 

