Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Listrik Padam Massal di Sumatera, Ternyata Ini Penyebabnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |07:28 WIB
Listrik Padam Massal di Sumatera, Ternyata Ini Penyebabnya
Listrik Padam Massal di Sumatera, Ternyata Ini Penyebabnya (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Listrik padam massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Kondisi gelap gulita alias blackout ini akibat gangguan sistem kelistrikan.

Arus listrik di sejumlah wilayah di Provinsi Riau mengalami pemadaman sejak sekitar pukul 18.44 WIB akibat gangguan sistem kelistrikan.

Gangguan tersebut juga berdampak pada padamnya aliran listrik di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Lampung, dan Sumatera Barat.

PLN menyampaikan gangguan menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah terpisah sehingga berdampak pada padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Info sementara pukul 18.44 WIB sistem Sumatera Bagian Utara-Sumatera Bagian Tengah terpisah dan Sumatera Bagian Utara padam total,” demikian pernyataan PLN yang diterima di Pekanbaru, Jumat malam.

PLN menyebut gangguan terjadi di sisi sistem transmisi 150 kiloVolt (kV) dan pembangkitan. Saat ini, tim teknis tengah melakukan penanganan untuk memulihkan kondisi sistem kelistrikan.

“Tim kami sedang melakukan penanganan secepat mungkin agar sistem dapat kembali normal,” tulis PLN.

PLN juga menyampaikan beban listrik yang terdampak pemadaman masih dalam proses pendataan. Pihak perusahaan meminta maaf kepada pelanggan atas gangguan layanan yang terjadi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217433/tarif_listrik-mxUH_large.jpg
Apakah Listrik Lebih Mahal Dipakai saat Jam 17.00–22.00? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216738/listrik_pln-3oTa_large.jpg
Tarif Listrik Mei 2026 Naik? Cek Tarifnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216639/listrik_pln-Zqka_large.jpg
Viral Tarif Listrik Naik, Ini Faktanya hingga Penjelasan PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216200/tarif_listrik-tqoU_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM, LPG dan Tarif Listrik di Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215947/lpg-4bdC_large.jpg
Tarif Listrik, Harga BBM dan LPG di Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215859/listrik_pln-7w8h_large.jpg
Tarif Listrik PLN per 1 Mei 2026, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement