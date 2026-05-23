Listrik Padam Massal di Sumatera, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Listrik padam massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Kondisi gelap gulita alias blackout ini akibat gangguan sistem kelistrikan.

Arus listrik di sejumlah wilayah di Provinsi Riau mengalami pemadaman sejak sekitar pukul 18.44 WIB akibat gangguan sistem kelistrikan.

Gangguan tersebut juga berdampak pada padamnya aliran listrik di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Lampung, dan Sumatera Barat.

PLN menyampaikan gangguan menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah terpisah sehingga berdampak pada padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Info sementara pukul 18.44 WIB sistem Sumatera Bagian Utara-Sumatera Bagian Tengah terpisah dan Sumatera Bagian Utara padam total,” demikian pernyataan PLN yang diterima di Pekanbaru, Jumat malam.

PLN menyebut gangguan terjadi di sisi sistem transmisi 150 kiloVolt (kV) dan pembangkitan. Saat ini, tim teknis tengah melakukan penanganan untuk memulihkan kondisi sistem kelistrikan.

“Tim kami sedang melakukan penanganan secepat mungkin agar sistem dapat kembali normal,” tulis PLN.

PLN juga menyampaikan beban listrik yang terdampak pemadaman masih dalam proses pendataan. Pihak perusahaan meminta maaf kepada pelanggan atas gangguan layanan yang terjadi.