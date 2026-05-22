Cara Klaim Promo Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku hingga 2 Juni 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |13:15 WIB
Cara Klaim Promo Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku hingga 2 Juni 2026 (Foto: PLN)
JAKARTA - Cara klaim promo diskon listrik 50 persen yang berlaku hingga 2 Juni 2026. Diskon listrik 50 persen PLN berlaku lagi mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026. 

Diskon listrik ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen yang kembali digelar PT PLN (Persero) dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 

Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk kebangkitan produktivitas masyarakat Indonesia. Melalui program tambah daya Meilaju Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya," tulis akun Instagram PLN @pln123_official, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Mekanisme program diskon tambah daya listrik 50 persen ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile.

"Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari dapur hingga ruang kerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat kebangkitan," tulis keterangan PLN.

Cara Dapat Diskon Listrik 

Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile.

 

