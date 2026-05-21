Ini Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di Mei 2026

JAKARTA - Jadwal diskon listrik 50 persen PLN di Mei 2026. PT PLN (Persero) kembali menggelar promo diskon listrik berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen pada bulan ini.

Diskon tambah daya listrik 50 persen di Mei 2026 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk kebangkitan produktivitas masyarakat Indonesia. Melalui program tambah daya Meilaju Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya," tulis akun Instagram PLN @pln123_official, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Jadwal Diskon Listrik

Diskon listrik 50 persen berlaku 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Mekanisme program diskon tambah daya listrik 50 persen ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile.

"Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari dapur hingga ruang kerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat kebangkitan," tulis keterangan PLN.