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10 Saham yang Rugi Sepekan, dari TRUS hingga RMKO

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |12:13 WIB
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari TRUS hingga RMKO
Top Losers (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pendek pekan ini, 6-10 Juli 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 0,83 persen ke level 5.924.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS), terjun bebas sebesar 26,67 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp600 menjadi Rp440 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) yang menyusut 11,79 persen ke Rp344 dari posisi pekan sebelumnya di Rp390.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (11/7/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

 

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