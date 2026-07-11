10 Top Gainers Sepekan, NTBK Melesat 112 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 6-10 Juli 2026.

Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan pada pekan ini, yaitu ditutup naik 0,83 persen sehingga bertengger pada level 5.924,360 dari 5.875,780 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini hanya ada satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 100 persen yakni PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK).

Sementara itu, saham PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 20 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (11/7/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) melesat 112 persen ke Rp106.

2. PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) melejit 37,21 persen ke Rp590.

3. PT Estetika Tata Tiara Tbk (BEEF) menguat 30,39 persen ke Rp266.

4. PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) menanjak 26 persen ke Rp63.

5. PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) melonjak 25,93 persen ke Rp170.

6. PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) melambung 24,10 persen ke Rp103.

7. PT Bank Jago Tbk (ARTO) tumbuh 23,37 persen ke Rp1.135.

8. PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 22,95 persen ke Rp750.

9. PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) meningkat 20,77 persen ke Rp500.

10. PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menguat 20 persen ke Rp72.

(Taufik Fajar)

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