Profil Rachmat Gobel, Mantan Mendag hingga Pewaris Grup Gobel

JAKARTA - Pengusaha dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai NasDem, Rachmat Gobel, meninggal dunia pada pukul 03.20 WIB Jumat (10/7/2026) di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh pihak keluarga melalui pengumuman di akun media sosial.

“Dengan penuh keikhlasan dan duka yang mendalam, kami segenap keluarga besar Bapak Rachmat Gobel menyampaikan bahwa orang yang kami cintai telah berpulang ke rahmatullah,” demikian diumumkan di akun Instagram, sebagaimana dilihat Okezone. Rachmat Gobel dikenal sebagai pengusaha dan penerus grup Gobel. Pria kelahiran 3 September 1962 ini memulai karier sebagai pengusaha sekitar 1984. Ketika itu anak kelima dan putra pertama dari Thayeb Mohammad Gobel mewarisi PT National Gobel yang didirikan sang ayah, pelopor industri elektronik di Indonesia serta penerima bintang jasa Satya Lencana Pembangunan.

Pria lulusan Ilmu Perdagangan International di Chuo University, Jepang ini tidak langsung menempati posisi strategis pada awal karier sebagai pengusaha. Saat awal berkarier di Indonesia pada 1988, PT National Gobel yang didirikan Thayeb mempekerjakan Rachmat Gobel sebagai tenaga pelatih di pabrik baterai milik perusahaan. Dia menjalankan tugas itu selama satu tahun hingga ia dipromosikan” masuk jajaran menengah dengan tanggung jawab lebih besar, merancang perencanaan bagi manajemen perusahaan.

Rachmat menjabat posisi sebagai asisten presiden direktur PT National Gobel. Perusahaan itu kini dikenal sebagai PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Mengutip laman gobel.id, Gobel Group yang dipimpin Rachmat Gobel memperpanjang joint venture yang tidak terbatas, yang didasari kepercayaan tinggi dan kepercayaan yang ada di antara kedua partner, antara perusahaan induk PT Gobel International dan Matsushita Electric Industrial Co Ltd.

Selain menyelamatkan perusahaan, Rachmat juga melakukan ekspansi dengan mengembangkan produk bernilai ekspor yang dimulai sejak awal 1990-an.

Pengalaman panjang dalam mengelola dan memimpin kegiatan Joint Venture Panasonic-Gobel di Indonesia, pada 2006, Rachmat Gobel diangkat sebagai Presiden Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang.

Pada 2014-2015, ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada 2017-2019, ia menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Jepang. Pada 2019, Rachmat Gobel terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

(Taufik Fajar)

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