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Mentan Amran Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Rachmat Gobel

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |07:26 WIB
Mentan Amran Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Rachmat Gobel
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anggota DPR RI sekaligus tokoh nasional Rachmat Gobel, pada Jumat (10/7/2026). Bagi Mentan Amran, almarhum bukan hanya sosok negarawan dan pengusaha yang berdedikasi, tetapi juga sahabat yang telah lama menjalin persahabatan dan kebersamaan dengannya.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Saya sangat berduka atas berpulangnya sahabat saya, Bapak H. Rachmat Gobel. Beliau adalah pribadi yang baik, rendah hati, memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat, serta selalu mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengenang kebersamaan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun, termasuk saat sama-sama mengemban amanah sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. Menurutnya, H. Rachmat Gobel merupakan sosok yang selalu mengedepankan kolaborasi, persahabatan, serta semangat membangun negeri.

“Beliau bukan hanya rekan saat sama-sama berada di kabinet, tetapi juga sahabat yang selalu menjaga silaturahmi. Kami sering berdiskusi tentang pembangunan, industri, hingga bagaimana memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sosok beliau akan selalu saya kenang,” tuturnya.

Mentan Amran mengatakan, pertemuan terakhirnya dengan H. Rachmat Gobel terjadi saat Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, almarhum tetap menunjukkan semangat dan komitmennya dalam mendukung pembangunan pertanian serta kemajuan Gorontalo.

“Pertemuan kami di Gorontalo menjadi kenangan yang tidak akan saya lupakan. Beliau begitu antusias melihat kemajuan pertanian dan memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah kelahirannya. Semangat beliau untuk membangun bangsa akan terus menjadi inspirasi bagi kita semua,” kenang Amran.

 

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