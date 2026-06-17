Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 Bergaji Rp8 Juta, Kementan: Hoaks

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |22:00 WIB
Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 Bergaji Rp8 Juta, Kementan: Hoaks
Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 Bergaji Rp8 Juta, Kementan: Hoaks (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026” adalah hoaks dan tidak berasal dari Kementerian Pertanian.

Dalam informasi palsu tersebut, pelaku mencatut nama Kementerian Pertanian dan foto Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan menawarkan lowongan kerja petugas sensus pertanian bagi lulusan SMA/sederajat dengan iming-iming gaji Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan serta mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan pendaftaran tertentu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menegaskan, Kementerian Pertanian tidak pernah membuka rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam informasi tersebut.

“Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Kementerian Pertanian tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar,” tegas Arief di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Arief menjelaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran yang tidak jelas dan mengarahkan calon pelamar ke tautan di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh informasi resmi Kementerian Pertanian hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223263/mentan_amran-ITtG_large.jpg
Harga TBS Anjlok Tak Wajar, 300 Perusahaan Sawit Diperiksa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223252/mentan_amran-hei7_large.jpg
Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Penguatan Dolar AS, Amran: Ini Anomali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220757/tebu-gRFu_large.png
Kementan Kejar Target 97 Ribu Hektare Tebu, Pabrik Gula Diminta Gerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220513/mentan_amran-A5Br_large.jpg
2.231 Izin Pengecer dan Distributor Pupuk Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217426/mentan_amran-XAjw_large.jpg
Hadapi El Nino, Amran Perkuat Infrastruktur Pengairan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216161/mentan_amran-BqpR_large.jpg
Amran Tantang Pengusaha Muda Garap Hilirisasi Kelapa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement