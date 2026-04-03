Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apindo Sebut WFH Berpotensi Ganggu Operasional Usaha

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:53 WIB
Apindo Sebut WFH Berpotensi Ganggu Operasional Usaha
Ketum Apindo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi yang tengah disiapkan pemerintah berpotensi mengganggu operasional dunia usaha jika tidak diimplementasikan secara fleksibel dan terukur.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan dunia usaha memahami langkah pemerintah sebagai respons atas tekanan geopolitik global, khususnya dalam mengantisipasi kenaikan harga energi dan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Implementasi kebijakan harus adaptif dan tidak mengganggu produktivitas serta keberlangsungan operasional perusahaan,” ujar Shinta dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (2/4/2026).

Salah satu sorotan utama adalah imbauan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. APINDO menilai kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Menurut Shinta, setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional, model bisnis, serta kebutuhan produksi yang berbeda. Karena itu, keputusan penerapan WFH dinilai lebih efektif jika diserahkan pada masing-masing perusahaan.

“Jika diterapkan secara seragam, kebijakan ini berpotensi menimbulkan disrupsi operasional dan inefisiensi,” katanya.

Selain itu, Apindo juga mengingatkan adanya potensi dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut. Penempatan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, dinilai bisa memicu persepsi long weekend yang justru meningkatkan mobilitas masyarakat dan berpotensi bertentangan dengan tujuan penghematan energi.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi 50 liter per hari juga menjadi perhatian dunia usaha. APINDO menilai masih diperlukan kejelasan teknis agar kebijakan tidak menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206322/hipmi-kun1_large.png
Pengusaha Sebut Perang Perang AS-Israel vs Iran Bikin Ekonomi Tak Menentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190267/menko_airlangga-vexZ_large.PNG
Menko Airlangga Buka Pengaduan, Pengusaha Bisa Laporkan Kendala 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157824/gangguan_layanan_di_penyeberangan_ketapang-2Vro_large.jpg
Cegah Gangguan Layanan di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Ini Usul Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210341//bbm-auAs_large.jpg
9 Fakta Strategi Hemat BBM Pemerintah, dari WFH hingga B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/320/3210500//grafik-AY8c_large.jpg
Bisakah WFH dan MBG Jadi 5 Hari Cegah Defisit APBN Melebar? Simak Perhitungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/320/3210512//wfh-GYXt_large.jpg
WFH Jamin Hak Pekerja dan Tidak Mengurangi Cuti Tahunan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement