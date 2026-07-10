Jokowi Melayat ke Rumah Duka Rachmat Gobel

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melayat ke rumah duka Anggota DPR RI Rachmat Gobel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan pekerja keras.

Saat ditanya mengenai sosok Rachmat Gobel, Jokowi menyampaikan kesan singkatnya terhadap almarhum yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ia juga menilai Rachmat Gobel sebagai sosok menteri yang memiliki etos kerja tinggi.

"Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik. menteri yang kerja keras saya rasa itu," ucap Jokowi singkat.

Rachmat Gobel mengembuskan napas terakhir pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga melalui akun Instagram resmi @rachmatgobel_rg.

"Dengan penuh keikhlasan dan rasa duka yang mendalam, kami, Keluarga Besar Bapak Rachmat Gobel, menyampaikan kabar bahwa Bapak Rachmat Gobel telah berpulang ke rahmatullah," tulis keluarga dalam pernyataannya.

Suasana duka tampak menyelimuti rumah duka yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 55A, Tebet, Jakarta Selatan. Halaman depan rumah dipenuhi karangan bunga ucapan belasungkawa dari berbagai tokoh dan pejabat.