Menko Zulhas: Rachmat Gobel Orang Baik, Indonesia Kehilangan Sosok Pejuang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Anggota DPR RI, Rachmat Gobel. Zulhas mengenang almarhum sebagai sahabat lama sekaligus sosok yang telah banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia.

"Saya kenal lama, sahabat lama ya. Saya sangat berduka, Indonesia berduka, pejuang ya," kata Zulhas saat dijumpai di rumah duka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Zulhas, Rachmat Gobel merupakan pribadi yang baik dan meninggalkan banyak karya serta warisan bagi bangsa. Karena itu, kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi Indonesia.

"Kita semua bersaksi bahwa beliau ini orang baik ya. Dan eh banyak karyanya, banyak legacynya. Tentu kita merasa kehilangan," lanjutnya.

Zulhas juga mengungkapkan pertemuan terakhirnya dengan Rachmat Gobel terjadi saat menghadiri sebuah acara di Gorontalo.