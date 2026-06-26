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Respons Keluhan Mitra MBG, Zulhas Akan Libatkan dalam Perumusan Kebijakan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |15:14 WIB
Respons Keluhan Mitra MBG, Zulhas Akan Libatkan dalam Perumusan Kebijakan
Zulhas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung Program MBG tidak boleh dirugikan.

Komitmen itu disampaikan Zulhas saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Di mana dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan melibatkan Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

 

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